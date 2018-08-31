МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии британского журнала Times Higher Education
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова возглавил рейтинг лучших вузов Евразии по версии британского журнала Times Higher Education. Второе и третье места заняли МФТИ и Томский политехнический университет, на седьмой и восьмой строчке - Высшая школа экономики и МИФИ.
При составлении перечня учитывались учебная среда университета, исследования, цитируемость научных работ, международное сотрудничество и прибыль от производственной деятельности. В рейтинг вошли 74 вуза из России, Афганистана, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Ирана, Казахстана. Также в список попали университеты из Кыргызстана, Монголии, Молдавии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана.
Больше всех мест (27 позиций) досталось российских университетам. У турецких вузов 22 места, у иранских — 18 строчек.
В мировом рейтинге МГУ им. Ломоносова занимает 194-ю строчку.