МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии британского журнала Times Higher Education

СЕГОДНЯ 09:54 2018-08-31T09:54:56+03:00

В десятку лидеров также вошли МФТИ, Томский политехнический университет, Высшая школа экономики и МИФИ

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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова возглавил рейтинг лучших вузов Евразии по версии британского журнала Times Higher Education. Второе и третье места заняли МФТИ и Томский политехнический университет, на седьмой и восьмой строчке - Высшая школа экономики и МИФИ.

При составлении перечня учитывались учебная среда университета, исследования, цитируемость научных работ, международное сотрудничество и прибыль от производственной деятельности. В рейтинг вошли 74 вуза из России, Афганистана, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Ирана, Казахстана. Также в список попали университеты из Кыргызстана, Монголии, Молдавии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Больше всех мест (27 позиций) досталось российских университетам. У турецких вузов 22 места, у иранских — 18 строчек.

В мировом рейтинге МГУ им. Ломоносова занимает 194-ю строчку.