2018-08-31T10:08:08+03:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у черкесского К2 Банка

По данным регулятора, кредитная организация некорректно отражала в учете расходы на общую сумму около 400 млн рублей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ЦБ отозвал лицензию у черкесского К2 БанкаЦБ отозвал лицензию у черкесского К2 БанкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 31 августа, Центробанк отозвал лицензию на банковскую деятельность у К2 Банка в Черкесске. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.

По информации на 1 августа, К2 Банк занимал 349-е место в банковской системе России, не оказывая заметного влияния на показатели банковского сектора Карачаево-Черкесской Республики. Регулятор отмечает, что банк был монопродуктовой организацией, деятельность которой была сориентирована на предоставление банковских гарантий с привлечением узкого числа агентов на нерыночных условиях.

Портфель выданных К2 Банком гарантий составил 9,5 млрд рублей — это в пять раз больше собственных средств организации. При этом, как отмечает Центробанк, банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму около 400 млн рублей.

Регулятор потребовал устранить нарушения, что значительно сократило капитал банка и выявило основания для проведения мер по предупреждению банкротства. Это создало угрозу интересам кредиторов организации. Меры надзорного воздействия применялись против банка три раза за год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии британского журнала Times Higher Education
ВЦИОМ: на подготовку детей к школе родители тратят в среднем 21 тысячу рублей
За неделю Минобороны выявило 22 самолета-разведчика у российских границ
На Яндекс.Погоде появились интерактивные таблицы со сравнением климата городов мира
Взрыв на водоочистительной станции в Чикаго: пострадало 10 человек
Москва заняла второе место среди самых фотографируемых городов мира
Трамп отменил повышение зарплат госслужащим в январе 2019 года
Генконсул России в США: Соединенные Штаты «фактически прекратили» выдачу виз россиянам
Российское посольство призвало власти США не вступаться за "бесчинствующих подопечных" в Азовском море
Корабли и самолеты РФ проведут учения в Средиземном море в сентябре
Погода в Москве на 31 августа 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
Россия предупредила ОЗХО о готовящейся провокации в Сирии
Четыре человека погибли при крушении гражданского самолета на авиабазе ВВС США
Трамп назвал незаконным расследование Мюллера по “российскому делу”
МГУ назван лучшим вузом Евразии по версии Times Higher Education
В Сан-Франциско один человек был ранен во время стрельбы в школе
Дизайн банкнот российской валюты может измениться
"Путин надежный и обстоятельный": Ельцин в 1999 году сообщил Клинтону о выборе Путина своим преемником
Россия заблокировала в Совбезе ООН обсуждение санкций в отношении КНДР
Эксперт: к концу 2018 года курс доллара составит 75 рублей
Захарова назвала слова Ходорковского о гибели журналистов в ЦАР безответственными