Центробанк отозвал лицензию у черкесского К2 Банка

СЕГОДНЯ 10:08 2018-08-31T10:08:08+03:00

По данным регулятора, кредитная организация некорректно отражала в учете расходы на общую сумму около 400 млн рублей

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В пятницу, 31 августа, Центробанк отозвал лицензию на банковскую деятельность у К2 Банка в Черкесске. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.

По информации на 1 августа, К2 Банк занимал 349-е место в банковской системе России, не оказывая заметного влияния на показатели банковского сектора Карачаево-Черкесской Республики. Регулятор отмечает, что банк был монопродуктовой организацией, деятельность которой была сориентирована на предоставление банковских гарантий с привлечением узкого числа агентов на нерыночных условиях.

Портфель выданных К2 Банком гарантий составил 9,5 млрд рублей — это в пять раз больше собственных средств организации. При этом, как отмечает Центробанк, банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму около 400 млн рублей.

Регулятор потребовал устранить нарушения, что значительно сократило капитал банка и выявило основания для проведения мер по предупреждению банкротства. Это создало угрозу интересам кредиторов организации. Меры надзорного воздействия применялись против банка три раза за год.