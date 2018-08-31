2018-08-31T10:32:45+03:00
Политика

Новейший российский корвет "Громкий" прибыл во Владивосток для прохождения испытаний

До конца 2018 года корабль должен войти в состав сил Тихоокеанского флота
Екатерина БОЛГОВА
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Во Владивосток прибыл новейший корвет "Громкий"Во Владивосток прибыл новейший корвет "Громкий"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 31 августа, во Владивосток с Амурского судостроительного завода прибыл новейший российский корвет "Громкий" для прохождения испытаний.

"Во Владивостоке на корабле завершат швартовые испытания корвета, здесь же боевой корабль пройдет ходовые и государственные испытания", - заявил представитель пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Он отметил, что до конца 2018 года "Громкий" должен войти в состав сил Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что флот получит восемь кораблей проекта 20380, разработанного Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корветы могут вести деятельность в ближней морской зоне, осуществлять борьбу с надводными кораблями и подлодками, а также артиллерийскую поддержку.

Первый корвет проекта 20380, "Совершенный", был передан Тихоокеанскому флоту 20 июля прошлого года.

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