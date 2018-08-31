2018-08-31T10:57:10+03:00
Наука

Спецкомиссия назвала основную версию появления микротрещины на "Союзе"

Накануне на космическом корабле, пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха
Екатерина БОЛГОВА
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Международная космическая станцияМеждународная космическая станцияФото: NASA
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Специальная комиссия назвала основную версию появления микротрещины на российском космическом корабле "Союз МС-09". Такой причиной может быть внешнее воздействие.

"Пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак. Рассматриваются все версии", — заявил источник в ракетно-космической отрасли.

Он отметил, что проблемы с герметичностью не были обнаружены при испытаниях на Земле, а также в течение двух месяцев нахождения на орбите. По этой причине основной версией появления микротрещины является внешнее воздействие на обшивку аппарата. Тем более, что на околоземной орбите скорость полета равна восьми километрам в секунду, поэтому даже небольшой предмет подобен пуле, передает РИА Новости.

Напомним, накануне на космическом корабле, пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха. Микротрещина образовалась на стене в бытовом отсеке "Союза МС-09". По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, жизни и здоровью членов экипажа МКС ничего не угрожает.

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