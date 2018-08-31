СК: версия о взрыве на борту упавшего под Смоленском самолета Качиньского не подтвердилась

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-31T11:15:52+03:00

Авиакатастрофа с самолетом президента Польши Леха Качиньского произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным ведомства, к авиакатастрофе привели несколько факторов, включая ошибочные действия экипажа

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что версия о взрыве на борту самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года не подтвердилась.

"Все версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", - сказала Петренко журналистам.

Она отметила, что представители Межгосударственного авиационного комитета пришли к подобным результатам после своего расследования. У российского следствия есть полное представление о причинах крушения, отметили в СК. Среди них — ошибочное действие членов экипажа самолета.

"К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске", - добавила представитель ведомства.

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет с польской делегацией во главе с президентом Лехом Качинским и 95 другими высокопоставленными пассажирами.