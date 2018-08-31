2018-08-31T11:15:52+03:00
Общество

СК: версия о взрыве на борту упавшего под Смоленском самолета Качиньского не подтвердилась

По данным ведомства, к авиакатастрофе привели несколько факторов, включая ошибочные действия экипажа
Екатерина БОЛГОВА
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Авиакатастрофа с самолетом президента Польши Леха Качиньского произошла под Смоленском 10 апреля 2010 годаАвиакатастрофа с самолетом президента Польши Леха Качиньского произошла под Смоленском 10 апреля 2010 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что версия о взрыве на борту самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года не подтвердилась.

"Все версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", - сказала Петренко журналистам.

Она отметила, что представители Межгосударственного авиационного комитета пришли к подобным результатам после своего расследования. У российского следствия есть полное представление о причинах крушения, отметили в СК. Среди них — ошибочное действие членов экипажа самолета.

"К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске", - добавила представитель ведомства.

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет с польской делегацией во главе с президентом Лехом Качинским и 95 другими высокопоставленными пассажирами.

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