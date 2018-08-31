СЕГОДНЯ 11:37 2018-08-31T11:37:18+03:00

Футбольный тренер, отец главного тренера сборной по хоккею Валерий Знарок умер в возрасте 79 лет

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Умер Валерий Знарок - футбольный тренер, отец главного тренера сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2018 года и чемпиона мира 2014 года Олега Знарка. Второй сын Валерия Петровича, Игорь Знарок, является тренера системы сборных команд Федерации хоккея России.

Как сообщили в федерации, Валерий Знарок умер 30 августа в возрасте 79 лет.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования семьям Олега Знарка и Игоря Знарка, родным, близким, коллегам, всем, кто знал Валерия Петровича», - говорится в сообщении.

Валерий Петрович Знарок родился 16 марта 1939 года в Усть-Катаве. Выступал за футбольные клубы «Урал» (Усть-Катав) и «Торпедо» (Миасс). Выступал тренером команд «Локомотив» (Челябинск), «Уралец» (Нижний Тагил), «Торпедо» (Миасс), «Зенит» (Челябинск) и других.