Медики создали сильный анальгетик, не вызывающий привыкание

СЕГОДНЯ 11:56 2018-08-31T11:56:24+03:00

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Американские ученые создали экспериментальный препарат, который обладает сильным обезболивающим эффектом и не вызывает привыкание. Разработка специалистов Университета Уэйк-Форест проходит под названием АТ-121.

Отмечается, что медикамент действует сильнее морфина, однако в отличие от других сильнодействующих обезболивающих не имеет побочных эффектов.

По мнению исследователей, препарат поможет сократить количество смертей, вызванных зависимостью от анальгетиков или передозировкой обезболивающих. Например, только в 2012 году в Америке от этого умерли более шестнадцати тысяч человек, пишет сайт телеканала «Звезда».

Ученые уже провели лабораторные испытания препарата на обезьянах. В будущем медикамент пройде еще несколько крупных проверок, прежде чем будет выпущен в производство, пишет сайт argumenti.ru.