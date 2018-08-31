СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-31T12:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Умер Гэри Фридрих - один из создателей комиксов Marvel. Ему было 75 лет.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, о смерти Фридриха, страдавшего болезнью Паркинсона, сообщил автор и редактор комиксов Marvel Рой Томас.

"Один из моих наиболее давних и дорогих друзей, Гэри Фридрих, умер прошлой ночью от осложнений болезни Паркинсона, от которой он страдал несколько лет. Эта болезнь и его почти полностью пропавший слух заставляли его чувствовать себя одиноким в последние годы", — сообщил Томас, заявление которого опубликовал в Facebook один из бывших коллег Фридриха Тони Изабелла.

Отмечается, что Фридрих скончался в четверг, 30 августа.

По информации СМИ, в начале 60-х годов XX века именно Томас рекомендовал Фридриха в качестве создателя комиксов редактору издательства Charlton Comics. Позжее Фридрих как фрилансер начал работать с компанией Marvel Comics. Поначалу он рисовал комиксы в жанре вестерн, а позже работал над созданием персонажей-супергероев и историй на военную тему.

В частности, он создал комиксы о Франкенштейне и был соавторов персонажа Джонни Блейза, которого в 1973 году многие знали как Призрачного Гонщика.