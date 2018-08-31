Качество импортных продуктов ухудшилось в три раза
Специалисты Роспотребнадзора стали чаще изымать из торгового оборота импортные продукты, так как они не соответствуют качеству и требованиям безопасности.
Если в 2007 году на зарубежные товары приходилось 10% от всего объема изъятого, то в 2017 году — 35%.
Причина в том, что в России выросло требование к качеству продукции, а импортеры еще не смогли перестроиться.
Многие требования превышают стандарты в странах Европы и Америки. В частности, речь идет о содержании антибиотиков, гормонов роста и нитратов.
- В первом полугодии 2018 года нарушения выявляются в категории «молочная продукция», там они составили около 6%, а в категории «рыба и рыбные продукты» — свыше 20%, - сообщили газете «Известия» в Роспотребнадзоре.
Эксперты скептически относятся к такому заключению. По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, у Роспотребнадзора в приоритете борьба с санкционными товарами, отсюда и такой высокий показатель по нарушениям.
Только в 2017 году по требованию Роспотребнадзора было снято с реализации 535 тонн запрещенной к ввозу продукции. В это овощи и фрукты.