Качество импортных продуктов ухудшилось в три раза

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-31T13:00:43+03:00

Рспотребнадзор стал в три раза чаще выявлять некачественную импортную продукцию Фото: Виктор ГРАКОВ

Роспотребнадзор стал чаще признавать импорт некачественным. Показатель увеличился в три раза

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Специалисты Роспотребнадзора стали чаще изымать из торгового оборота импортные продукты, так как они не соответствуют качеству и требованиям безопасности.

Если в 2007 году на зарубежные товары приходилось 10% от всего объема изъятого, то в 2017 году — 35%.

Причина в том, что в России выросло требование к качеству продукции, а импортеры еще не смогли перестроиться.

Многие требования превышают стандарты в странах Европы и Америки. В частности, речь идет о содержании антибиотиков, гормонов роста и нитратов.

- В первом полугодии 2018 года нарушения выявляются в категории «молочная продукция», там они составили около 6%, а в категории «рыба и рыбные продукты» — свыше 20%, - сообщили газете «Известия» в Роспотребнадзоре.

Эксперты скептически относятся к такому заключению. По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, у Роспотребнадзора в приоритете борьба с санкционными товарами, отсюда и такой высокий показатель по нарушениям.

Только в 2017 году по требованию Роспотребнадзора было снято с реализации 535 тонн запрещенной к ввозу продукции. В это овощи и фрукты.