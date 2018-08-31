Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к «Яндекс.Видео»

СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-31T13:11:43+03:00

Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для ограничения доступа к «Яндекс.Видео» Фото: Анастасия ОСИПОВА

По данным ведомства, компания реализует все меры по исполнению определений Мосгорсуда

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Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к сервису «Яндекс.Видео».

«Проверка, проведённая специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящее время отсутствуют», — сообщило ведомство.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что "Яндекс" реализует все меры по исполнению определений Мосгорсуда по иску "Газпром-медиа". Об этом свидетельствуют итоги проверки компании.

"На сегодняшний день мы фиксируем, что компания "Яндекс" реализует все меры, направленные на исполнение определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер, направленных на защиту прав, принадлежащих компании "Газпром-медиа", а также требований Роскомнадзора", — сказал Субботин.

Он подчеркнул, что в настоящее время Роскомнадзор не собирается блокировать сервисы "Яндекса", передает РИА Новости.

Ранее «Яндекс» заявил, что удалил из поиска ссылки на контент по иску «Газпром-Медиа», чтобы минимизировать возможность блокировки со стороны Роскомнадзора сервиса «Яндекс.Видео».