Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к «Яндекс.Видео»
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к сервису «Яндекс.Видео».
«Проверка, проведённая специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящее время отсутствуют», — сообщило ведомство.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что "Яндекс" реализует все меры по исполнению определений Мосгорсуда по иску "Газпром-медиа". Об этом свидетельствуют итоги проверки компании.
"На сегодняшний день мы фиксируем, что компания "Яндекс" реализует все меры, направленные на исполнение определений Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер, направленных на защиту прав, принадлежащих компании "Газпром-медиа", а также требований Роскомнадзора", — сказал Субботин.
Он подчеркнул, что в настоящее время Роскомнадзор не собирается блокировать сервисы "Яндекса", передает РИА Новости.
Ранее «Яндекс» заявил, что удалил из поиска ссылки на контент по иску «Газпром-Медиа», чтобы минимизировать возможность блокировки со стороны Роскомнадзора сервиса «Яндекс.Видео».