Роскомнадзор в 2018 году заблокировал 500 сайтов за распространение персональных данных

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-31T13:54:22+03:00

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В текущем году Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала 506 интернет-сайтов за распространение персональных данных. Владельцы еще 640 ресурсов удалили незаконные данные до блокировки. Все сайты, запрещенные по решению суда, были занесены ведомством в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В этот список входят ресурсы, нарушающие права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну. А также в перечень заносятся сайты, обрабатывающие персональные данные на незаконных основаниях.

Реестр сформировали в прошлом году на основании Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья».

Напомним, в августе Роскомнадзор заявил, что закрыл доступ к 232 сайтам. Эти ресурсы имеют сведения о незаконной продаже или способах изготовления оружия.