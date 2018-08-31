2018-08-31T14:02:00+03:00
Иосиф Кобзон

Песков: Путин может посетить похороны Кобзона

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока ему точно не известно решение главы государства
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владими Путин может посетить похороны народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который скончался накануне, 30 августа.

«Не могу этого исключить, но мне точно не известно о решении президента», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, легендарный певец, народный артист СССР и бывший депутат Госдумы Иосиф Давыдович Кобзон умер накануне, 30 августа, на 81-м году жизни. В течение нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Позже стало известно, что церемония прощания с Иосифом Кобзоном состоится в Концертном зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября. В тот же день народного артиста СССР похоронят на Востряковском кладбище в Москве рядом с могилой его матери.

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