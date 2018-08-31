2018-08-31T14:41:16+03:00
Спорт

Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак" попал в группу к "Вильярреалу"

"Красно-белые" сыграют осенью с бывшей командой Дениса Черышева
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграет осенью в Лиге Европы."Спартак" сыграет осенью в Лиге Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московскому "Спартаку" назвали три клуба, с которым он сыграет осенью этого года на групповом этапе Лиги Европы. Столичный клуб в прошлом сезоне занял 3 место в чемпионате России, но не смог пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, уступив ПАОКу из Греции.

Москвичи в Лиге Европы 2018/19 сыграют в одной группе с бывшей командой Дениса Черышева испанским "Вильярреалом", австрийским клубом "Рапид" (Вена) и "Глазго Рейнджерс", который в этом сезоне тренирует Стивен Джеррард.

Точное расписание матчей российской команды станет известно чуть позднее. Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги УЕФА.

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