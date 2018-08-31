Жеребьевка Лиги Европы: "Зенит" попал в группу к "Бордо"
Стал известен состав группы питерской команды в Лиге Европы
"Зенит" прошел в групповой раунд Лиги Европы, победив норвежский "Мольде".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 31 августа, в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. 48 команд были разбиты на 12 групп по 4 команды. "Зенит" попал в одну группу к трем коллективам.
Полный состав группы "сине-бело-голубых" - "Зенит", датский "Копенгаген", французский "Бордо" и пражская "Славия".
Точное расписание матчей российской команды станет известно чуть позднее. Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги УЕФА.