Песков прокомментировал публикацию расшифровки телефонного разговора Ельцина и Клинтона
В Кремле прокомментировали публикацию в США расшифровки телефонного разговора первого президента России Бориса Ельцина и 42-го американского лидера Билла Клинтона по поводу нынешнего главы РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова, Вашингтон не согласовывал этот вопрос с Москвой. Также он заметил, что документы, которые касаются действующих политиков, как правило, не рассекречиваются.
«Они (записи бесед и телефонных разговоров) не всегда подлежат рассекречиванию. Как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее библиотека Билла Клинтона обнародовала свыше тысячи архивных документов об отношениях России и США в 1990-е годы. Среди них есть и стенограммы переговоров Ельцина и Клинтона по поводу преемника тогдашнего российского лидера.