Песков прокомментировал публикацию расшифровки телефонного разговора Ельцина и Клинтона

СЕГОДНЯ 14:19 2018-08-31T14:19:15+03:00

Как выяснилось, Вашингтон не согласовывал этот вопрос с Москвой

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В Кремле прокомментировали публикацию в США расшифровки телефонного разговора первого президента России Бориса Ельцина и 42-го американского лидера Билла Клинтона по поводу нынешнего главы РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова, Вашингтон не согласовывал этот вопрос с Москвой. Также он заметил, что документы, которые касаются действующих политиков, как правило, не рассекречиваются.

«Они (записи бесед и телефонных разговоров) не всегда подлежат рассекречиванию. Как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее библиотека Билла Клинтона обнародовала свыше тысячи архивных документов об отношениях России и США в 1990-е годы. Среди них есть и стенограммы переговоров Ельцина и Клинтона по поводу преемника тогдашнего российского лидера.