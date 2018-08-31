2018-08-31T14:19:15+03:00
Политика

Песков прокомментировал публикацию расшифровки телефонного разговора Ельцина и Клинтона

Как выяснилось, Вашингтон не согласовывал этот вопрос с Москвой
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кремле прокомментировали публикацию в США расшифровки телефонного разговора первого президента России Бориса Ельцина и 42-го американского лидера Билла Клинтона по поводу нынешнего главы РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова, Вашингтон не согласовывал этот вопрос с Москвой. Также он заметил, что документы, которые касаются действующих политиков, как правило, не рассекречиваются.

«Они (записи бесед и телефонных разговоров) не всегда подлежат рассекречиванию. Как правило, конечно, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее библиотека Билла Клинтона обнародовала свыше тысячи архивных документов об отношениях России и США в 1990-е годы. Среди них есть и стенограммы переговоров Ельцина и Клинтона по поводу преемника тогдашнего российского лидера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На вокзале Амстердама мужчина напал с ножом на людей
«Уже шесть лет как через день ложусь в больницу»: Кикабидзе ответил на сообщения о своей госпитализации
Жеребьевка Лиги Европы: "Краснодар" попал в группу к Промесу и "Севилье"
Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак" попал в группу к "Вильярреалу"
Жеребьевка Лиги Европы: "Зенит" попал в группу к "Бордо"
Во всех новостройках будут устанавливать интеллектуальные счетчики
Шойгу: появилась угроза конфликтов в Арктике
Патриарх Кирилл на встрече с Варфоломеем напомнил о самом важном для православного мира
Песков: Путин может посетить похороны Кобзона
Роскомнадзор в 2018 году заблокировал 500 сайтов за распространение персональных данных
Госслужба Украины по лекарствам запретила французскую вакцину с маркировкой на русском языке
Южная Корея направит в КНДР спецпосланника для работы над саммитом
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к «Яндекс.Видео»
Качество импортных продуктов ухудшилось в три раза
Умер Гэри Фридрих - один из создателей комиксов Marvel
Ученые нашли в Арктике «климатическую бомбу»
Трамп заявил, что разочаровался в Эрдогане
Медики создали сильный анальгетик, не вызывающий привыкание
Умер Валерий Знарок
Лето 2018 может стать одним из самых длинных в истории наблюдений за погодой
СК: версия о взрыве на борту упавшего под Смоленском самолета Качиньского не подтвердилась
Стала известна причина смерти Серея Таланова, актера из сериала «Глухарь»
Спецкомиссия назвала основную версию появления микротрещины на "Союзе"
Новейший российский корвет "Громкий" прибыл во Владивосток для прохождения испытаний
Центробанк отозвал лицензию у черкесского К2 Банка
МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии британского журнала Times Higher Education