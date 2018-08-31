2018-08-31T14:24:46+03:00
Общество

Патриарх Кирилл на встрече с Варфоломеем напомнил о самом важном для православного мира

Встреча с патриархом Константинопольским Варфоломеем состоялась в его резиденции в стамбульском квартале Фанар
Екатерина БОЛГОВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАССПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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В пятницу, 31 августа, состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла на с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

"У меня с этим местом связаны очень светлые воспоминания, потому что никогда мы не сделали ничего, что могло бы повредить вселенскому православию. Потому что мы несем ответственность за всю Церковь, за все Тело Христово", — сказал Кирилл, приветствуя предстоятеля Константинопольской церкви.

Патриарх Варфоломей заявил, что рад приветствовать патриарха Кирилла в своей резиденции в стамбульском квартале Фанар.

"Мы верим в силу диалога… Диалог — это путь, который нам указан самим Богом", — сказал Варфоломей.

Он отметил, что в его резиденции собрались архиереи, члены Священного Синода Константинопольской церкви, так как встреча с Кириллом по времени совпадает с собранием епископов Вселенского патриархата.

Патриарх Кирилл обратил внимание на отличие диалога представителей церкви и общения политиков. По его словам, в сотрудничестве церквей ключевым является единство православных христиан, что "накладывает определенную ответственность и обязательства", передает РИА Новости.

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