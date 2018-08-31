Во всех новостройках будут устанавливать интеллектуальные счетчики

СЕГОДНЯ 14:36 2018-08-31T14:36:24+03:00

Нововведение коснется домов, которые сдаются в эксплуатацию после 1 января 2020 года

Изменить размер текста: A A

В России планируют постепенно перейти на интеллектуальные приборы учета воды и тепла. Пока их будут устанавливать во всех новостройках, которые сдаются в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

По предложению Минстроя интеллектуальные системы учета потребленной воды можно будет поставить и во время поверки уже действующих приборов. Плюс «умных» счетчиков в том, что они сделают процесс начисления платы прозрачным и минимизируют потерю ресурсов.

В ведомстве уже подготовили предложения и направили их в правительство РФ.

Неоспоримым плюсом для потребителей станет то, что им не придется подавать сведения со счетчиков в управляющую компанию. Устройство будет подключено к единой системе и сможет само подавать информацию в режиме реального времени.

В будущем планируется заменить все счетчики, но делать это будут постепенно, по мере проверки действующих приборов учета. Для холодной воды -через шесть лет, для горячей – через четыре года.

- Конечно, могут возникнуть трудности. Индивидуальные поквартирные приборы учета — это личное имущество. Только собственник вправе решать, ставить ему современное оборудование или нет, - поясняет газете «Известия» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.