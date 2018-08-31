2018-08-31T14:36:24+03:00
Экономика

Во всех новостройках будут устанавливать интеллектуальные счетчики

Нововведение коснется домов, которые сдаются в эксплуатацию после 1 января 2020 года
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Умные счетчики появятся во всех новостройкахУмные счетчики появятся во всех новостройкахФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В России планируют постепенно перейти на интеллектуальные приборы учета воды и тепла. Пока их будут устанавливать во всех новостройках, которые сдаются в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

По предложению Минстроя интеллектуальные системы учета потребленной воды можно будет поставить и во время поверки уже действующих приборов. Плюс «умных» счетчиков в том, что они сделают процесс начисления платы прозрачным и минимизируют потерю ресурсов.

В ведомстве уже подготовили предложения и направили их в правительство РФ.

Неоспоримым плюсом для потребителей станет то, что им не придется подавать сведения со счетчиков в управляющую компанию. Устройство будет подключено к единой системе и сможет само подавать информацию в режиме реального времени.

В будущем планируется заменить все счетчики, но делать это будут постепенно, по мере проверки действующих приборов учета. Для холодной воды -через шесть лет, для горячей – через четыре года.

- Конечно, могут возникнуть трудности. Индивидуальные поквартирные приборы учета — это личное имущество. Только собственник вправе решать, ставить ему современное оборудование или нет, - поясняет газете «Известия» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тереза Мэй станцевала со скаутами в Кении
На вокзале Амстердама мужчина напал с ножом на людей
«Уже шесть лет как через день ложусь в больницу»: Кикабидзе ответил на сообщения о своей госпитализации
Жеребьевка Лиги Европы: "Краснодар" попал в группу к Промесу и "Севилье"
Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак" попал в группу к "Вильярреалу"
Жеребьевка Лиги Европы: "Зенит" попал в группу к "Бордо"
Шойгу: появилась угроза конфликтов в Арктике
Патриарх Кирилл на встрече с Варфоломеем напомнил о самом важном для православного мира
Песков прокомментировал публикацию расшифровки телефонного разговора Ельцина и Клинтона
Песков: Путин может посетить похороны Кобзона
Роскомнадзор в 2018 году заблокировал 500 сайтов за распространение персональных данных
Госслужба Украины по лекарствам запретила французскую вакцину с маркировкой на русском языке
Южная Корея направит в КНДР спецпосланника для работы над саммитом
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к «Яндекс.Видео»
Качество импортных продуктов ухудшилось в три раза
Умер Гэри Фридрих - один из создателей комиксов Marvel
Ученые нашли в Арктике «климатическую бомбу»
Трамп заявил, что разочаровался в Эрдогане
Медики создали сильный анальгетик, не вызывающий привыкание
Умер Валерий Знарок
Лето 2018 может стать одним из самых длинных в истории наблюдений за погодой
СК: версия о взрыве на борту упавшего под Смоленском самолета Качиньского не подтвердилась
Стала известна причина смерти Серея Таланова, актера из сериала «Глухарь»
Спецкомиссия назвала основную версию появления микротрещины на "Союзе"
Новейший российский корвет "Громкий" прибыл во Владивосток для прохождения испытаний
Центробанк отозвал лицензию у черкесского К2 Банка
МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии британского журнала Times Higher Education