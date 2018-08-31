2018-08-31T14:46:03+03:00
Происшествия

На вокзале Амстердама мужчина напал с ножом на людей

Пострадали два человека, подозреваемый был ранен полицией и задержан
Екатерина БОЛГОВА
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Мужчина напал с ножом на посетителей вокзала АмстердамаМужчина напал с ножом на посетителей вокзала АмстердамаФото: REUTERS
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В пятницу, 31 августа, на железнодорожном вокзале в Амстердаме мужчина напал с ножом на людей. В результате пострадали два человека.

Как сообщила городская полиция в своем микроблоге в Twitter, нападавший был ранен. Отмечается, что подозреваемого доставили в больницу вместе с другими пострадавшими.

По данным британской газеты The Sun, чрезвычайное происшествие случилось на центральном вокзале Амстердама. Отмечается, что представители правоохранительных органов выстрелили в мужчину с холодным оружием. Это произошло после того, как тот ранил двух человек. О состоянии здоровья раненых не сообщается.

Здание центрального вокзала Амстердама сейчас оцеплено. На месте инцидента работают полицейские. Подробности и причины случившегося выясняются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 августа мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в парижском пригороде Траппес, расположенном недалеко от Версаля. В результате происшествия погиб один человек, еще двое были серьезно ранены.

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