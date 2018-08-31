Песков опроверг слова Олланда о якобы угрозах Путина в адрес Порошенко

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-31T15:14:17+03:00

Как заметил представитель Кремля, он никогда не слышал фразы, о которой говорит в своих мемуарах экс-главы Франции

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова экс-главы Франции Франсуа Олланда о том, что российский лидер Владимир Путин якобы угрожал украинскому коллеге Петру Порошенко на переговорах «нормандской четверки», состоявшихся в феврале 2015 года. Как заметил представитель Кремля, он присутствовал «практически на всех переговорах» и не слышал фразы, о которой говорит в своих мемуарах бывший французский президент.

«Нет. Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы», - сказал Песков, отвечая на вопрос, угрожал ли Путин «раздавить украинскую армию».

В целом же пресс-секретарь не стал комментировать мемуары экс-главы Пятой республики, так как сам еще не читал их и не знает контекста, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале 2015 года лидеры России, ФРГ, Франции и Украины собирались в Минске, чтобы обсудить конфликт в незалежной. В итоге тогда был подписан пакет минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса.