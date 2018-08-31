Медведев: с 1 января проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам

СЕГОДНЯ 15:27 2018-08-31T15:27:59+03:00

Об этом премьер-министр заявил на совещании о расходах федерального бюджета

Изменить размер текста: A A

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2019 года проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам и зарплаты работникам бюджетной сферы. Об этом премьер сообщил на совещании о расходах федерального бюджета.

Напомним, ранее индексацию пенсий в России осуществлялась 1 февраля - на уровень инфляции, а также 1 апреля — индексация, ассоциированная с доходами Пенсионного фонда. Но позже члены правительства предложили перенести индексацию на "первое января каждого финансового года". Страховая пенсия для работающих пенсионеров пересчитывается каждый год 1 августа.

Отметим, что в России страховая пенсия делится на три типа, в зависимости от условий ее назначения: по достижении пенсионного возраста, в связи с инвалидностью и по причине потери кормильца. Пенсия формируется из обязательных взносов, которые работодатели направляют в Пенсионный фонд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин - о повышении пенсионного возраста: Нам предстоит принять трудное, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием

Президент предложил существенно смягчить существующий проект изменений закона (подробности).