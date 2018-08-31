2018-08-31T15:27:59+03:00
Экономика

Медведев: с 1 января проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам

Об этом премьер-министр заявил на совещании о расходах федерального бюджета
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ФОТО: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ФОТО: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2019 года проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам и зарплаты работникам бюджетной сферы. Об этом премьер сообщил на совещании о расходах федерального бюджета.

Напомним, ранее индексацию пенсий в России осуществлялась 1 февраля - на уровень инфляции, а также 1 апреля — индексация, ассоциированная с доходами Пенсионного фонда. Но позже члены правительства предложили перенести индексацию на "первое января каждого финансового года". Страховая пенсия для работающих пенсионеров пересчитывается каждый год 1 августа.

Отметим, что в России страховая пенсия делится на три типа, в зависимости от условий ее назначения: по достижении пенсионного возраста, в связи с инвалидностью и по причине потери кормильца. Пенсия формируется из обязательных взносов, которые работодатели направляют в Пенсионный фонд.

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