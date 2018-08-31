2018-08-31T16:20:21+03:00
В мире

Эрдоган заявил, что Турция надеется получить зенитные ракетные системы С-400 как можно скорее

По словам президента Турции, страна также нуждается в американских истребителях F-35
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В пятницу, 31 августа, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется получить российские зенитные ракетные системы С-400 как можно скорее.

"У Турции есть потребность в российских зенитных ракетных системах С-400. Договоренности по ним завершены. Надеемся, что мы их получим в максимально короткие сроки", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция также нуждается в американских истребителях пятого поколения F-35 и продолжит вносить за них взносы, передает Анатолийское агентство.

Напомним, в ноябре 2016 года начались переговоры Анкары и Москвы по вопросу закупки С-400. В сентябре прошлого года стало известно о подписании контракта, тогда же турецкий президент заявил о внесении аванса.

Позже США заявили, что в случае покупки у России С-400 Вашингтон может отказать в продаже истребителей F-35.

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