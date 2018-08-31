В России могут поменять требования к качеству пива

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-31T16:20:21+03:00

В Роскачестве рассказали, зачем нужно изменить ГОСТ, по которому готовится пенный напиток

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В России могут изменить ГОСТ, по которому варят пиво. Причина в том, что в стандарт нужно включить методику, которая позволит отличать пиво от пивного напитка.

С данной инициативой выступило Роскачество. Эксперты объясняют, что согласно действующему ГОСТу в пиве может содержаться не только пивоваренный солод, но и продукты зерна и его переработки. Доля зерновых не должна превышать 20 процентов, а масса сахаросодержащих продуктов не превышает 2-х процентов массы заменяемого пивоваренного солода.

Условия прописаны, но методика, как проконтролировать содержание, -отсутствует.

-Данные изменения позволят вывести на чистую воду те предприятия, которые используют данный пробел и могут отступать от регламента, ведь контроля нет, - объясняет «Российской газете» заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова.

Корректировка ГОСТа позволит избавить рынок от легального фальсификата и недобросовестной конкуренции, а потребитель сможет четко понять: что такое пиво, а что такое пивной напиток.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России выросли цены на алкоголь. Несмотря на то, что стоимость акцизов не поднималась, ценники на продукцию стабильно растут. С начала 2018 года увеличение составило 8%.