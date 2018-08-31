2018-08-31T16:20:21+03:00
Общество

В России могут поменять требования к качеству пива

В Роскачестве рассказали, зачем нужно изменить ГОСТ, по которому готовится пенный напиток
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России могут изменить ГОСТ, по которому готовят пивоВ России могут изменить ГОСТ, по которому готовят пивоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В России могут изменить ГОСТ, по которому варят пиво. Причина в том, что в стандарт нужно включить методику, которая позволит отличать пиво от пивного напитка.

С данной инициативой выступило Роскачество. Эксперты объясняют, что согласно действующему ГОСТу в пиве может содержаться не только пивоваренный солод, но и продукты зерна и его переработки. Доля зерновых не должна превышать 20 процентов, а масса сахаросодержащих продуктов не превышает 2-х процентов массы заменяемого пивоваренного солода.

Условия прописаны, но методика, как проконтролировать содержание, -отсутствует.

-Данные изменения позволят вывести на чистую воду те предприятия, которые используют данный пробел и могут отступать от регламента, ведь контроля нет, - объясняет «Российской газете» заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова.

Корректировка ГОСТа позволит избавить рынок от легального фальсификата и недобросовестной конкуренции, а потребитель сможет четко понять: что такое пиво, а что такое пивной напиток.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России выросли цены на алкоголь. Несмотря на то, что стоимость акцизов не поднималась, ценники на продукцию стабильно растут. С начала 2018 года увеличение составило 8%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США ввели санкции против еще одной организации из РФ
Порошенко посетит похороны американского сенатора Маккейна
Эрдоган заявил, что Турция надеется получить зенитные ракетные системы С-400 как можно скорее
Песков: на отношения Путина и Кочаряна не влияют события в Армении
Песков: Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита в Тегеране
Медведев: с 1 января проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам
Песков опроверг слова Олланда о якобы угрозах Путина в адрес Порошенко
Тереза Мэй станцевала со скаутами в Кении
На вокзале Амстердама мужчина напал с ножом на людей
«Уже шесть лет как через день ложусь в больницу»: Кикабидзе ответил на сообщения о своей госпитализации
Жеребьевка Лиги Европы: "Краснодар" попал в группу к Промесу и "Севилье"
Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак" попал в группу к "Вильярреалу"
Жеребьевка Лиги Европы: "Зенит" попал в группу к "Бордо"
Во всех новостройках будут устанавливать интеллектуальные счетчики
Шойгу: появилась угроза конфликтов в Арктике