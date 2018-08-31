СЕГОДНЯ 16:42 2018-08-31T16:42:20+03:00

США ввели санкции против еще одной организации из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 31 августа, министерство торговли США объявило об очередном пополнении своего санкционного списка. Так, ведомство внесло в этот перечень еще одну российскую организацию. Речь идет о научно-исследовательском центре НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ).

Как говорится на сайте правительственного вестника Federal Register, Вашингтон считает, что деятельность НИИМЭ «противоречит национальной безопасности и интересам внешней политики» Соединенных Штатов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 августа госдепартамент США анонсировал новые антироссийские санкции. Как выяснилось, поводом для введения очередных ограничений стало «дело Скрипалей». Вашингтон по-прежнему считаем Москву причастной к инциденту в Солсбери, однако никаких доказательств не приводит. Кроме того, в РФ уже неоднократно заверяли, что наша страна не имеет никакого отношения к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.