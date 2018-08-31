Житель Норвегии с автоматом разгуливал по парку

СЕГОДНЯ 16:59 2018-08-31T16:59:21+03:00

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В парке развлечений в норвежском городе Шейн задержали местного жителя с автоматом наперевес. Мужчина разгуливал по парку и наводил страх на отдыхающих.

Сообщения в экстренные службы поступили сегодня днем. Отдыхающие в парке развлечений люди сообщили, что п дорожкам ходит мужчина, одетый в камуфляжную форму. В руках у него автомат.

После сообщения силовики выехали на место происшествия. Парк был оцеплен, все отдыхающие выведены на безопасное расстояние. Во время патрулирования с вертолета мужчину удалось засечь. Вскоре его задержали.

В правоохранительных органах города подтвердили, что хулиган доставлен в участок, сообщает «Пятый канал».

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