2018-08-31T16:59:21+03:00
Происшествия

Житель Норвегии с автоматом разгуливал по парку

Мужчина задержан. Сейчас полиция уточняет все обстоятельства случившегося
Ася РОМАНЧУК
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В Норвегии в парке задержан вооруженный мужчина. ФОТО: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VRwOBd/mann-ringte-til-politiet-etter-aa-ha-utloest-vaepnet-aksjon-i-skienВ Норвегии в парке задержан вооруженный мужчина. ФОТО: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VRwOBd/mann-ringte-til-politiet-etter-aa-ha-utloest-vaepnet-aksjon-i-skien
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В парке развлечений в норвежском городе Шейн задержали местного жителя с автоматом наперевес. Мужчина разгуливал по парку и наводил страх на отдыхающих.

Сообщения в экстренные службы поступили сегодня днем. Отдыхающие в парке развлечений люди сообщили, что п дорожкам ходит мужчина, одетый в камуфляжную форму. В руках у него автомат.

После сообщения силовики выехали на место происшествия. Парк был оцеплен, все отдыхающие выведены на безопасное расстояние. Во время патрулирования с вертолета мужчину удалось засечь. Вскоре его задержали.

В правоохранительных органах города подтвердили, что хулиган доставлен в участок, сообщает «Пятый канал».

Сайт kp.ru писал, что недавно в Москве вооруженный человек напал на полицейского. Неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудника столичного отделения полиции. В результате инцидента правоохранитель получил несколько ранений в область груди и был госпитализирован. Злоумышленнику же удалось скрыться.

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