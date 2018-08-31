2018-08-31T17:09:55+03:00
В мире

Французский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы

Как выяснилось, после ДТП принцесса Уэльская еще могла разговаривать
Дарья ИВАШКИНА
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Принцесса ДианаПринцесса ДианаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сотрудник парижских аварийно-спасательных служб Ксавье Гурмелон, одним из первых прибывший на место аварии, в результате которой 31 августа 1997 года погибла принцесса Диана, рассказал подробности страшного автокатастрофы.

Как выяснилось, после ДТП принцесса Уэльская была в сознании и могла разговаривать. «Я держал ее за руку, просил сохранять спокойствие и не шевелиться. Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Она ответила: "Боже мой, что случилось?"» - сказал спасатель в интервью The Sun.

Причем, как признался собеседник британского издания, в тот момент он не сомневался, что Диана выживет. Дело в том, что, по словам Гурмелона, на теле принцессы не было крови и следов «существенных» повреждений.

Напомним, 31 августа 1997 года машина бизнесмена Доди аль-Файеда, в котором ехала принцесса Уэльская, на большой скорости врезался в стену туннеля у моста Альма в Париже. Удар был такой силы, что автомобиль отскочил, влетел в разделительный барьер и опрокинулся. В результате предприниматель и водитель погибли на месте, а Диана скончалась в больнице спустя два часа после аварии.

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