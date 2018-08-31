2018-08-31T17:26:34+03:00
Общество

Аэрофлот выступает за разрешение средств сдерживания авиадебоширов на борту

Благодаря активной позиции авиакомпании в Уголовный кодекс России внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Пресс-служба «Аэрофлота» прокомментировала ЧП с авиадебоширом на рейсе авиакомпании.Пресс-служба «Аэрофлота» прокомментировала ЧП с авиадебоширом на рейсе авиакомпании.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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30 августа «Комсомольская правда» рассказала о том, что пьяный пассажир в футболке бойца муа-тай пытался открыть дверь самолета во время полета. На просьбу стюардессы ничего не трогать и занять свое место мужчина не отреагировал. Поэтому его скрутили другие пассажиры. Сегодня пресс-служба «Аэрофлота», на рейсе которого произошел эксцесс, сообщила, что по прибытии в аэропорт Бангкока дебошира передали полиции. В настоящее время по факту правонарушения оформляются материалы для подачи заявления в Линейное управление МВД в аэропорту Шереметьево.

«Аэрофлот неоднократно выступал с инициативой о наделении членов экипажа полномочиями применения на борту специальных средств сдерживания, - пояснили в авиакомпании. - Подобная мера допустима в целях ограничения физической подвижности лиц, которым не страшен ни «черный список», ни высокий штраф, а их действия создают реальную угрозу безопасности. Благодаря активной позиции авиакомпании в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. Аэрофлот также напоминает, что 4 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», позволяющий авиакомпаниям вести «черные списки» деструктивных пассажиров и отказывать им в перевозке.

КОМПЕТЕНТНО

Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт»:

- Принятые против авиадебоширов средства помогут снизить ЧП на борту. Тем более каждый такой случай получает огласку в прессе, и любой вменяемый человек задумается, чем обернется подобное поведение. Другое дело, когда человек в принципе не может себя контролировать. У экипажа по сути ровно один метод борьбы с такими пассажирами — экстренная посадка. Хотя даже сейчас прибегают к способам обездвижить хулигана. Правда, делают это подручными предметами: пледами, ремнями безопасности. Законное введение спецсредств, таких как пластиковые наручники, позволит действовать в критических ситуациях быстрее и надежнее.

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