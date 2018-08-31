2018-08-31T17:31:50+03:00
Общество

В России начнут тестировать новую образовательную программу для детей с аутизмом

Обучение по специальной программе стартует с 1 сентября. Главная цель- научить детей самостоятельности и помочь им влиться в общество
Ася РОМАНЧУК
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Для детей-аутистов разработают специальную программуДля детей-аутистов разработают специальную программуФото: Из архива "КП"
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В России с 1 сентября начнут тестировать новую программу дошкольного образования для детей с нарушениями в развитии. Это дети, которые страдают аутизмом, их будут учить самостоятельности, а в дальнейшем новая методика поможет ребятам влиться в коллектив без ущерба для психики.

Эксперты отмечают, что это очень важная программа, ведь среди детей с данным заболеванием могут быть новые Эйнштейны и Ван Гоги.

Программа разработана Минпросвещения, в ней прописаны рекомендация для воспитателей и педагогов.

В частности, воспитатели должны учить детей самостоятельно держать столовые приборы, чашки, есть, чистить зубы, одеваться, то есть стать независимыми от родителей.

Детям будут предлагать задачи на логическое мышление: например, собирать пирамидки, домики из блоков, нанизывать бусы, выстраивать последовательности из трех и более картинок в правильном порядке.

Особое внимание будет обращено на речевое развитие и физическое здоровье детей.

На занятиях по физкультуре должны присутствовать катания на мяче, прыжки через скамейку.

Апробация программы будет проходить с 1 сентября до 1 января 2020 года. Если все пройдет успешно, то документ будет доработан и размещен в Реестре примерных основных общеобразовательных программ — тех, которые рекомендованы министерством для всеобщего использования, сообщает газета «Известия».

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