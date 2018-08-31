Глава МИД Австрии призвала не искать «скрытый политический смысл» в ее танцах

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-31T17:40:31+03:00

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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, выступая в пятницу, 31 августа, на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, прокомментировала свой танец с британским коллегой Джереми Хантом во время неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, проходившей 29-30 августа в Вене.

Так, дипломат попросила не придавать большого значения ее танцам с другими политиками, заверив, что они «не имеют никакого скрытого политического смысла».

«Танцую ли я с Джереми или с кем-либо еще на этой планете, танец не имеет никакого скрытого политического смысла», - приводит слова Карин Кнайсль Би-би-си. При этом глава австрийского МИД назвала своего британского коллегу «прекрасным танцором и очаровательным джентльменом».

Также министр заметила, что в своей жизни ей довелось «танцевать с огромным числом мужчин».

Кстати, напомним, 18 августа Кнайсль танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным. В тот день российский лидер был гостем на ее свадьбе.