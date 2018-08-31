Звезда британского «Дома-2» использовала для пиара смерть многодетной мамы

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-31T17:55:48+03:00

Девушка призвала всех покупать корректирующее белье и не делать пластику ягодиц, как это сделала погибшая

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В Британии пользователи сети обрушились с градом критики на 21-летнюю звезду «Острова Любви»- аналога российского «Дома-2» - за некорректную рекламу.

Девушка в своем профиле в Инстаграм опубликовала пост с сомнительным содержанием.

«Вы, вероятно, видели в новостях, что одна из трех тысяч процедур по увеличению ягодиц заканчивается смертью пациента. Я это уже говорила и скажу еще раз: девушки, покупайте корсет, приседайте сколько можете и работайте с тем, что дала вам природа», - пишет Эмма-Джейн Вудхамс.

Дальше девушка с аппетитными формами привела аргумент, почему нужно отказаться от пластики и купить белье. В качестве примера неудачной операции она напомнила о погибшей от осложнений матери троих детей Лее Кембридж.

Здесь же можно найти код на покупку нижнего белья. Но рекламная акция не нашла отклик в сердцах подписчиков. Парни и девушки сочли, что это очень некрасиво, использовать в личных целях чужую трагедию.

В итоге нап Вудхамс посыпались гневные отклики и она была вынуждена заблокировать возможность оставлять комментарии в своем микроблоге. «Это мерзко. Ей должно быть за себя стыдно! Просто немыслимо искать выгоду в смерти бедной девочки», - это только немногие комментарии, которые оставили разъяренные фолловеры, пишет «Дни.ру».