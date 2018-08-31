2018-08-31T17:55:48+03:00
Общество

Звезда британского «Дома-2» использовала для пиара смерть многодетной мамы

Девушка призвала всех покупать корректирующее белье и не делать пластику ягодиц, как это сделала погибшая
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Звезда британского "Дома-2" пропиарилась на смерти многодетной матери. ФОТО: https://www.instagram.com/p/BnHYPjYAqeC/?taken-by=emmajwoodhamsЗвезда британского "Дома-2" пропиарилась на смерти многодетной матери. ФОТО: https://www.instagram.com/p/BnHYPjYAqeC/?taken-by=emmajwoodhams
Изменить размер текста:

В Британии пользователи сети обрушились с градом критики на 21-летнюю звезду «Острова Любви»- аналога российского «Дома-2» - за некорректную рекламу.

Девушка в своем профиле в Инстаграм опубликовала пост с сомнительным содержанием.

«Вы, вероятно, видели в новостях, что одна из трех тысяч процедур по увеличению ягодиц заканчивается смертью пациента. Я это уже говорила и скажу еще раз: девушки, покупайте корсет, приседайте сколько можете и работайте с тем, что дала вам природа», - пишет Эмма-Джейн Вудхамс.

Дальше девушка с аппетитными формами привела аргумент, почему нужно отказаться от пластики и купить белье. В качестве примера неудачной операции она напомнила о погибшей от осложнений матери троих детей Лее Кембридж.

Здесь же можно найти код на покупку нижнего белья. Но рекламная акция не нашла отклик в сердцах подписчиков. Парни и девушки сочли, что это очень некрасиво, использовать в личных целях чужую трагедию.

В итоге нап Вудхамс посыпались гневные отклики и она была вынуждена заблокировать возможность оставлять комментарии в своем микроблоге. «Это мерзко. Ей должно быть за себя стыдно! Просто немыслимо искать выгоду в смерти бедной девочки», - это только немногие комментарии, которые оставили разъяренные фолловеры, пишет «Дни.ру».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецке
Россия перестанет возить американских астронавтов на МКС
Глава МИД Австрии призвала не искать «скрытый политический смысл» в ее танцах
В России начнут тестировать новую образовательную программу для детей с аутизмом
Аэрофлот выступает за разрешение средств сдерживания авиадебоширов на борту
Французский спасатель рассказал о последних словах принцессы Дианы
Житель Норвегии с автоматом разгуливал по парку
США ввели санкции против еще одной организации из РФ
Порошенко посетит похороны американского сенатора Маккейна
В России могут поменять требования к качеству пива
Эрдоган заявил, что Турция надеется получить зенитные ракетные системы С-400 как можно скорее
Песков: на отношения Путина и Кочаряна не влияют события в Армении
Песков: Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита в Тегеране
Медведев: с 1 января проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам
Песков опроверг слова Олланда о якобы угрозах Путина в адрес Порошенко
Тереза Мэй станцевала со скаутами в Кении
На вокзале Амстердама мужчина напал с ножом на людей
«Уже шесть лет как через день ложусь в больницу»: Кикабидзе ответил на сообщения о своей госпитализации
Жеребьевка Лиги Европы: "Краснодар" попал в группу к Промесу и "Севилье"
Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак" попал в группу к "Вильярреалу"
Жеребьевка Лиги Европы: "Зенит" попал в группу к "Бордо"
Во всех новостройках будут устанавливать интеллектуальные счетчики
Шойгу: появилась угроза конфликтов в Арктике