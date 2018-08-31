«Это подтверждается»: Олег Царев рассказал подробности покушения на Захарченко

СЕГОДНЯ 19:59 2018-08-31T20:00:15+03:00

Экс-спикер Новороссии сообщил, что в связи с гибелью главы ДНР в республике будет объявлен траур

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Экс-спикер Новороссии Олег Царев в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о гибели главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. В частности, он подтвердил, что руководитель ДНР погиб в результате взрыва у кафе, расположенного неподалеку от его дома в Донецке.

- Один (человек) тяжело ранен, руководитель республики погиб. Это подтверждается. Проходит расследование. Создана рабочая группа. Будут выяснять детали. Я думаю, в ближайшее время у нас будет полная информация о том, что там произошло, в деталях, - уточнил Царев.

- Известно точное место, где произошло это?

- Возле кафе около его дома.

- Он часто бывал в этом кафе?

- Да, он часто находился там.

- Вместе с ним кто был?

- Охрана была. Пострадал кто-то из министров, насколько я понял.

- Кто на месте работает?

- Сейчас проходит рабочая группа. Силовики.

- Место происшествия оцепили?

- Безусловно, конечно.

Также бывший спикер Новороссии сообщил о том, что в связи с гибелью глава ДНР в народной республике будет объявлен траур, а также рассказал, как познакомился с Захарченко.

- Я Александра знаю давно. Мы познакомились в Донецке во время этих событий. Я помню нашу встречу, как мы встречались, пересекались в ОДА – областной державной администрации, государственная администрация в Донецке. Вместе поехали на Саур-Могилу. Он организовывал защиту. Он был депутат парламента Новороссии. Молодой, симпатичный, полный сил, - заметил Царев.

- Сколько дней траура может быть объявлено?

- Мне сложно об этом говорить, о конкретных числах. Думаю, что республика будет прощаться со своим героем. Очень жаль, что многие из тех ребят, с которыми мы пересекались по «Русской весне», Валера Болотов, с которым мы дружили, сейчас Александр Захарченко, Леша Мозговой, я всех их очень хорошо помню, чрезвычайно жаль, что люди уходят из жизни. Список можно продолжать очень долго.

При этом политик затруднился ответить на вопрос, похоже ли случившееся на убийство полевого командира отряда «Сомали» Гиви (Михаила Толстых).

- Мне сложно сказать. По Гиви там было все понятно сразу. Здесь надо подождать хотя бы предварительных выводов следственной группы, - сказал Олег Царев.