СЕГОДНЯ 20:44 2018-08-31T20:44:59+03:00

На Украине заявили о способности уничтожить за пять минут российский флот в Азовском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады Юрий Береза уверен, что у незалежной для этого все необходимое

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На Украине по-прежнему уверены в своих силах. Так, в пятницу, 31 августа, депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил о способности незалежной «уничтожить российский флот в Азовском море». Причем, по его мнению, на это «уничтожение» уйдет не более пяти-десяти минут.

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придёт, уничтожается буквально за пять-десять минут», - сказал Береза в интервью украинским СМИ.

При этом он подчеркнул, что оружие, оставшееся от Советского Союза, способно подавить практически любой флот.

Между тем замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука придерживается другого мнения. Ранее он признал, что у Украины на море есть только кукиш, и единственное, чем страна может отреагировать на вымышленную «агрессию» северных соседей – это «дулю показать».