Все новостройки оснастят «умными» счетчиками с 2020 года

СЕГОДНЯ 22:21 2018-08-31T22:21:08+03:00

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В пятницу, 31 августа, появилась информация о том, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России уже подготовило и направило в правительство предложения по введению обязательной установки «умных» электросчетчиков. Речь идет о таких приборах учета электроэнергии, которые будут сами отправлять в расчетный центр свои показания - актуальную информацию о потреблении энергоресурсов, а также следить за работой электросетей.

Как сообщил журналистам представитель Минстроя, планируется, что «умные» счетчики будут во всех новостройках, вводимых в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

Между тем устройства с функцией дистанционной передачи данных появятся не только в новых домах. По словам источника газеты «Известия», старые приборы можно будет заменить на современные при их проверке, которую, как известно, время от времени должны проходить все счетчики.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в 500 московских квартирах уже установили «умные счетчики». Сделано это было в рамках пилотного проекта. Как отмечалось, эксперимент будет идти четыре месяца.