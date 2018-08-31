Пушилин назвал убийство главы ДНР Захарченко «актом агрессии»

СЕГОДНЯ 22:46 2018-08-31T22:47:16+03:00

Полпред Донецкой народной республики выразил уверенность в том, что покушение организовал Киев

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Полпред Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин обвинил Киев в убийстве главы ДНР Александра Захарченко. По его мнению, покушение на руководителя самопровозглашенной республики является «очередным актом агрессии» со стороны нынешних украинских властей.

«Это очередной акт агрессии со стороны Украины. Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00», - сказал Пушилин в интервью «Донецкому агентству новостей».

Также полпред республики подтвердил информацию о том, что в результате случившегося серьезно пострадал министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев, который в настоящее время находится в больнице.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 31 августа, взрыв прогремел в кафе «Сепар», расположенном в центре Донецка: сработало взрывное устройство, заранее установленное в заведении. А чуть позже стало известно, что в результате ЧП погибли шесть человек, в том числе и глава ДНР Александр Захарченко.