2018-08-31T23:12:42+03:00
Общество

Прощание с Иосифом Кобзоном 2 сентября начнется в 8 утра

В Госдуме приняли решение перенести начало на 2 часа раньше из-за огромного числа желающих проститься с артистом
Юлия ДИВЕЕВА
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Певец, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф КобзонПевец, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф КобзонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прощание с народным артистом ССС, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном начнется 2 сентября не в десять, а в восемь утра. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Решение о переносе начала траурного мероприятия на два часа раньше было принято из-за большого числа желающих проститься с известным певцом. Ранее сообщалось что прощание начнется в 10:00 и продлится до часу дня в Концертном зале имени Чайковского.

Начало гражданской панихиды запланировано на 12:00.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что похороны Иосифа Кобзона пройдут на Востряковском кладбище в Москве. Певец будет покоится рядом со своей матерью.

Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни. Он скончался после долгой болезни.

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