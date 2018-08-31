Прощание с Иосифом Кобзоном 2 сентября начнется в 8 утра
Прощание с народным артистом ССС, депутатом Государственной думы Иосифом Кобзоном начнется 2 сентября не в десять, а в восемь утра. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Решение о переносе начала траурного мероприятия на два часа раньше было принято из-за большого числа желающих проститься с известным певцом. Ранее сообщалось что прощание начнется в 10:00 и продлится до часу дня в Концертном зале имени Чайковского.
Начало гражданской панихиды запланировано на 12:00.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что похороны Иосифа Кобзона пройдут на Востряковском кладбище в Москве. Певец будет покоится рядом со своей матерью.
Напомним, народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа, на 81-м году жизни. Он скончался после долгой болезни.
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