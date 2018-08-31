2018-08-31T23:28:07+03:00
Экономика

Украина, Норвегия, Албания и Черногория продлили санкции против России

Названные страны также расширили "крымский санкционный список"
Юлия ДИВЕЕВА
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Страны-партнеры ЕС продлили антироссийские санкцииСтраны-партнеры ЕС продлили антироссийские санкцииФото: REUTERS
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Вслед за Евросоюзом, экономические санкции в отношении России продлили четыре страны - пантеры ЕС. Среди них Украина, Норвегия, Албания и Черногория. Об этом сообщила пресс-служба верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

“Евросоюз принимает к сведению эти обязательства и приветствует их”, - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

Санкции продлены на полгода до 31 января 2019 года. Ранее о продлении на шесть месяцев ограничений в отношении РФ Евросоюз объявил 5 июля.

Также МИД ЕС уточнил, что перечисленные страны расширили так называемый крымский санкционный список, передает ТАСС.

В конце июля ЕС расширил санкционный список, связанный с воссоединением Крыма с РФ, а также строительством моста через Керченский пролив, добавив в него шесть российских компаний.

Как писал сайт kp.ru, решение о продлении ограничительных мер было принято еще на саммите союза, который прошел в Брюсселе 28-29 июня. Санкции решили продлить в связи с отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

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