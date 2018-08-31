2018-09-01T00:02:17+03:00
Политика

Опубликовано последнее видео с главой ДНР Захарченко

На нём политик возлагает цветы к памятнику Иосифу Кобзону
Александра ЛЯБИНА
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Захарченко и Кобзон часто встречались в Донецке.Захарченко и Кобзон часто встречались в Донецке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последний раз глава ДНР Александр Захарченко попал в объективы видеокамер вечером 30 августа, когда возлагал цветы к памятнику Иосифу Кобзону. Политика и певца объединяла крепкая дружба. И, конечно, любовь к Донбассу.

На опубликованных СМИ кадрах видно, что Захарченко сопровождала вооружённая охрана.

- Я чувствую огромную скорбь, - признался журналистам глава ДНР в последнем видео. - С этим человеком [Иосифом Кобзоном] ушла эпоха... Мы будто потеряли частичку чего-то - частичку своей прошлой жизни, частичку сердца. Это действительно великий человек. Мы гордимся тем, что он наш земляк.

Александра Захарченко взорвали в его любимом кафе 31 августа. Глава ДНР скончался по пути в больницу. В Донбассе случившееся назвали терактом и обвинили в нём Украину.

Днём ранее в Москве скончался певец Иосиф Кобзон, всегда открыто поддерживавший ДНР и ЛНР.

Последние кадры с Захарченко. Глава ДНР Возложил цветы к памятнику Кобзону..

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