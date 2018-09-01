Вооруженная “Томагавками” подлодка ВМС США вошла в Средиземное море

СЕГОДНЯ 00:01 2018-09-01T00:01:40+03:00

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В Гибралтарский пролив, соединяющий Атлантический океан и Средиземное море, вошла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Ньюпорт ньюс" класса "Лос-Анджелес". Об этом сообщили порталы, отслеживающие перемещение судов в этом регионе.

Субмарина оснащена крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Судно пришвартовано у южного пирса британского порта Гибралтар.

На данный момент в акватории Средиземного моря находятся две американские атомные подводные лодки, имеющие в своем арсенале “Томогавки”. Еще два ракетных эсминца ВМС США "Карни" и "Росс" размещены в восточной части Средиземного моря, передает Интерфакс.

Как сообщал сайт kp.ru, в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что США увеличивают количество носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке для удара по Сирии. По его словам, это связано с готовящейся провокацией с якобы использованием химического оружия в провинции Идлиб. Представитель Пентагона Эрик Пэхон опроверг эту информацию.