Украинский политик уволился из-за визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии

СЕГОДНЯ 00:29 2018-09-01T00:29:10+03:00

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Сопредседатель депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк решил уйти в отставку. Как заявил политик, он больше не может выполнять свои обязанности, так как после свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, состоявшейся в августе этого года, его мнение о республике изменилось далеко не в лучшую сторону.

Дело в том, что Вовк так возмущен приглашением на церемонию бракосочетания президента РФ Владимира Путина, что теперь больше уже не может считать Вену беспристрастным международным посредником.

По мнению украинского депутата, мало того, что Кнайсль «склонила колено перед Путиным», но и каким-то образом проявила неуважение к Киеву. «Проблема заключается не только в личных решениях министра Кнайсль, но и в общей тенденции неуважения к Украине, которое в последние годы демонстрирует Австрийская партия свободы (АПС), которую министр представляет в правительстве», - написал Виктор Вовк на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, свадьба Карин Кнайсль, на которую был приглашен Владимир Путин, состоялась 18 августа. Российский лидер принял приглашение и посетил торжество. При этом президент нашей страны приехал не с пустыми руками: он подарил молодоженам картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар.