Ирак закрыл воздушное пространство для российского военного самолета

СЕГОДНЯ 00:50 2018-09-01T00:55:03+03:00

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Российский самолет ВКС России, направлявшийся из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, не смог воспользоваться для транзита воздушным пространством Ирака из-за запрета властей страны. Об этом стало известно от операторов воздушного движения.

Как пишет новостной портал Al Masdar, российский Ту-154М уже был в небе, когда правительство в Багдаде приняло решение не пускать военный самолет в воздушное пространство Иранка.

В итоге экипаж судна экстренно изменил курс и проследовал в пункт назначения в Сирии через территорию Ирана. Официальных комментариев этой ситуации от российской или иракской стороны пока не поступало.

Издание отмечает, что у Багдада не было причин не пускать этот самолет. Сирия и Ирак подписали соглашение об использовании использовать воздушного пространства друг друга во время борьбы с террористами ИГ. Скорее всего, российский самолет, доставлял военнослужащих на авиабазу Хмеймим.

Как сообщал сайт kp.ru, недавно стало известно о том, что возглавляемая США международная коалиция начала второй этап операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), получившей название «Облава». Его целью будут объекты и отряды террористов, скрывающиеся на границе Сирии и Ирака.