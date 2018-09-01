СМИ опубликовали фото iPhone XS

СЕГОДНЯ 01:36 2018-09-01T01:46:35+03:00

Смартфон выйдет в двух вариантах — с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном

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Фотография нового смартфона американской компании Apple просочилась в интернет. Интернет-издание 9to5Mac опубликовало эксклюзивное видео с коротким рассказом о новинке, которую официально представят только 12 сентября.

Новая модель, возможно, будет именоваться iPhone XS, причем S в названии означает эволюционные изменения. Смартфон выйдет в двух вариантах — с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном. По информации издания, гаджет будет доступен в золотистой расцветке.

iPhone XS Фото: twitter.com/9to5mac

Ранее Apple сообщила, что представит новые модели iPhone 12 сентября.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 4 июня Apple представила новую операционную систему iOS12, котрая превращает давно купленную технику в топовые машины. С ней производительность аппаратов, выпущенных еще пять лет назад существенно повышается. Например, камера включается на 70% быстрее, клавиатура появляется на 50% быстрее.

На сегоденя Apple является самой дорогой компанией мира. Ке капитализация на бирже превысила триллион долларов.