Главу ДНР Захарченко убили во время траурных мероприятий по Кобзону

СЕГОДНЯ 02:06 2018-09-01T02:07:49+03:00

В ЛНР считают, что против Захарченко была использована тактика "политических убийств"

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Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб, когда участвовал в траурных мероприятиях, посвященных памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом рассказал и.о. главы Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Александр Захарченко погиб не на боевом посту, а во время траурных мероприятий в тот самый момент, когда руководство республики поминало другого героя Донбасса Иосифа Кобзона", — уточнил он.

По мнению главы ЛНР, против Захарченко была использована тактика "политических убийств", передает РИА новости.

Ранее сайт "КП" цитирвал заявление временно исполняющего обязанности главы республики Дмитрия Трапезникова, который сообщил, что убийство главы ДНР планировалось на Украине. Эта информация подтвердилась после допроса подозореваемых в совершении престпления.

Напомним, 31 августа мощный взрыв прогремел в центре Донецка. ЧП произошло недалеко от кафе «Сепар». В результате погиб глава ДНР Александр Захарченко. На место прибыли многочисленные машины экстренных служб. Вся территория в округе была оцеплена. Пострадали 11 человек.