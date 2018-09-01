Власти Амстердама не исключают версию теракта в нападении на Центральном железнодорожном вокзале
Во время нападения на Центральном вокзале Амстердама два человека получили ножевые ранения. Об этом сообщили городские власти.
По их данным, полиция обезвредила преступника, применив огнестрельное ранение. Нападавший был ранен и доставлен в больницу, где его допросили офицеры полиции.
Оба пострадавших на вокзале гражданина также госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
О преступнике известно, что это 19-летний гражданин Афганистана, у которого был вид на жительство в Германии. Полиция Нидерландов уже проинформировала власти ФРГ о случившемся, сообщает сайт телеканала WILX10.
Полиция начала расследование, в Амстердаме перекрыт автомобильный туннель рядом с вокзалом и временно приостановлено железнодорожное сообщение. Следователи не исключают, что речь идет о преступлении на почве экстремизма.
Напомним, в декабре прошлого года сайт kp.ru сообщал, что в нидерлансдком Маастрихте было совершено два нападения. В обоих случаях преступник использовал для атаки нож. В результате два человека погибли, и еще трое получили ранения различной степени тяжести.