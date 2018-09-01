Власти Амстердама не исключают версию теракта в нападении на Центральном железнодорожном вокзале

СЕГОДНЯ 02:40 2018-09-01T02:56:13+03:00

Гражданин Афганистана ранил ножом двух человек и сам получил пулю от полиции

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Во время нападения на Центральном вокзале Амстердама два человека получили ножевые ранения. Об этом сообщили городские власти.

По их данным, полиция обезвредила преступника, применив огнестрельное ранение. Нападавший был ранен и доставлен в больницу, где его допросили офицеры полиции.

Оба пострадавших на вокзале гражданина также госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

О преступнике известно, что это 19-летний гражданин Афганистана, у которого был вид на жительство в Германии. Полиция Нидерландов уже проинформировала власти ФРГ о случившемся, сообщает сайт телеканала WILX10.

Полиция начала расследование, в Амстердаме перекрыт автомобильный туннель рядом с вокзалом и временно приостановлено железнодорожное сообщение. Следователи не исключают, что речь идет о преступлении на почве экстремизма.

Напомним, в декабре прошлого года сайт kp.ru сообщал, что в нидерлансдком Маастрихте было совершено два нападения. В обоих случаях преступник использовал для атаки нож. В результате два человека погибли, и еще трое получили ранения различной степени тяжести.