США прекратили выделять ООН средства на помощь палестинским беженцам

СЕГОДНЯ 03:23 2018-09-01T03:23:29+03:00

Вашингтон готов рассмотреть новые способы взаимодействия с организацией, в том числе прямую помощь

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Соединенные Штаты больше не будут выделять средства Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Администрация внимательно рассмотрела вопрос и пришла к выводу, что США не будут совершать дополнительные выплаты БАПОР. Когда в январе мы выделили помощь на сумму в $60 млн, мы ясно дали понять, что США больше не намерены нести на себе крайне непропорциональное бремя расходов на БАПОР, которое висело на нас многие годы", - говорится в ее заявлении.

Вашингтон обвинил агентство ООН в неспособности организовать “адекватное и целесообразное разделение финансового бремени”, а также в нерациональной модели работы и бюджетных практик. Которые привели к дефициту бюджета и многолетнему кризису.

“США больше не будут переводить новые средства на эту деятельность, имеющую непоправимые недостатки", - подчеркнула Науэрт.

По ее словам, администрация США готова рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, и предлагает прямую помощь непосредственно от Вашингтона и других партнеров.

Напомним, сайт kp.ru писал,что 24 августа США отменили выделение Палестине финансовой помощи на сумму 200 миллионов долларов. Решение принято по указанию президента страны Дональда Трампа. Госдеп уточнил, что средства все же будут перечислены, но в меньшем размере.

Трамп предлагал свернуть помощь Палестине еще 2 января за то, что ХАМАС отказывается вести переговоры с Израилем.