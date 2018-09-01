Кадыров пообещал Донбассу помощь и поддержку

СЕГОДНЯ 04:18 2018-09-01T04:18:58+03:00

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Руководитель Донецкой народной республики Александр Захарченко был искренним, мужественным и преданным своему народу человеком. Такое мнение высказа глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил соболезнования родным погибшего лидера ДНР, его семье, близким и народу республики.

"В этот тяжелый для Донбасса день заявляю, что мы готовы оказать любую необходимую помощь и поддержку, не оставим вас наедине со своей бедой", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

По словам президента Чеченской Республики, он не был лично знаком с убитым, но неоднократно беседовал с ним по телефону. Захарченко, по его мнению, был настоящим патриотом Донбасса, истинным народным лидером, человеком, посвятившим себя борьбе за свободу и справедливость.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 31 августа мощный взрыв прогремел в центре Донецка. ЧП произошло недалеко от кафе «Сепар». В результате погиб глава ДНР Александр Захарченко. Пострадали 11 человек.