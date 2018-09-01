Угрожавшего убить Трезу Мэй террориста посадили пожизненно

СЕГОДНЯ 06:31 2018-09-01T06:32:44+03:00

Нааимур Закария Рахман планировал взорвать ворота на Даунинг-стрит,10 и напасть на премьер-министра

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В Великобритании огласили приговор террористу, угрожавшему убить премьер-министра страны Терезу Мэй. По решению центрального уголовного суда Англии Old Bailey выходец из Бангладеш Нааимур Закария Рахман до конца своей жизни будет находиться в тюрьме.

Его приговорили в пожизненному заключению, с минимальным сроком отбытия наказания - 30 лет, сообщает телеканал Sky News.

Рахман хотел взорвать ворота 10 Даунинг-стрит, убить вооруженных офицеров, а затем атаковать премьер-министра ножом или пистолетом. Его раскрыли через агента MI5 под прикрытием, которому Рахман излагал свои планы покушения. Он намеревался использовать грузовой автомобиль, перевозивший сжиденный газ, беспилотник, а также пояс шахида и самодельное взрывное устройство.

Нааимур Закария Рахман планировал убийство Терезы МэйФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, в декабре прошлого года сайт kp.ru рассказывал, что британские спецслужбы предотвратили попытку покушения на главу правительства. Руководитель службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер рассказал, что арестованы двое мужчин, пытавшихся убить премьер-министра страны Терезу Мэй: 20-летний Нааймур Закария Рахман и 21-летний Мохаммед Акиб Имран.