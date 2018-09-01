Угрожавшего убить Трезу Мэй террориста посадили пожизненно
В Великобритании огласили приговор террористу, угрожавшему убить премьер-министра страны Терезу Мэй. По решению центрального уголовного суда Англии Old Bailey выходец из Бангладеш Нааимур Закария Рахман до конца своей жизни будет находиться в тюрьме.
Его приговорили в пожизненному заключению, с минимальным сроком отбытия наказания - 30 лет, сообщает телеканал Sky News.
Рахман хотел взорвать ворота 10 Даунинг-стрит, убить вооруженных офицеров, а затем атаковать премьер-министра ножом или пистолетом. Его раскрыли через агента MI5 под прикрытием, которому Рахман излагал свои планы покушения. Он намеревался использовать грузовой автомобиль, перевозивший сжиденный газ, беспилотник, а также пояс шахида и самодельное взрывное устройство.
Нааимур Закария Рахман планировал убийство Терезы МэйФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Напомним, в декабре прошлого года сайт kp.ru рассказывал, что британские спецслужбы предотвратили попытку покушения на главу правительства. Руководитель службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер рассказал, что арестованы двое мужчин, пытавшихся убить премьер-министра страны Терезу Мэй: 20-летний Нааймур Закария Рахман и 21-летний Мохаммед Акиб Имран.