2018-09-01T07:30:18+03:00
Общество

Погода в Москве 1 сентября: переменная облачность, без осадков

Температура воздуха в Москве и области составит от 22 до 27 градусов тепла
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 1 сентября: переменная облачность, без осадковПогода в Москве 1 сентября: переменная облачность, без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве 1 сентября будет переменноблачной, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный и восточный 3-8 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Температура ночью в Москве 9...11 градусов, в центре до 15 градусов, по области 7...12 градусов, днем в Москве 24...26 градусов, по области 22...27 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночные часы температура воздуха в городе опустится до 10...12 градусов, в центре — до 15...17 градусов выше нуля. По области от до 12 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

В воскресенье в столичном регионе от 22 до 27 градусов тепла, осадков также не ожидается.

В начале недели в Москве и области до 27 градусов тепла, местами пройдут кратковременные дожди, ветер восточный и юго-восточный 3-10 метров в секунду.

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