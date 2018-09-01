2018-09-01T08:01:30+03:00
В мире

CNN: Разведка США определила цели для ракетных ударов в случае применения химоружия в сирийском Идлибе

Собеседники телеканала подчеркнули, что решение об атаке может быть принято очень оперативно
Денис СУХОВ
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CNN: Разведка США определила цели для ракетных ударов в случае применения химоружия в сирийском ИдлибеCNN: Разведка США определила цели для ракетных ударов в случае применения химоружия в сирийском ИдлибеФото: EAST NEWS
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Американская разведка уже определила возможные цели, по которым США нанесут ракетный удар в случае химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Собеседники телеканала отметили, что решение об ударах по лояльным Дамаску силам пока не принято, но американские военные готовы «очень быстро отреагировать» на применением боевых отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками.

После получения соответствующего приказа от президента США, собранные разведданные о целях передадут Пентагону. Утверждается, что в течение последних дней сирийская армия перебросила к Идлибу военные вертолеты, которые можно использовать в том числе для доставки бомб, заполненных хлором.

Помимо этого, Вашингтон опасается усиления гуманитарного кризиса и массового наплыва беженцев на сирийско-турецкой границе в случае наступления правительственных войск на Идлиб.

Напомним, в течение последних дней Минобороны РФ неоднократно предупреждало о готовящейся боевиками провокации с применением химического оружия в Идлибе. По данным ведомства, она станет поводом для ракетного удара США и их союзников по объектам сирийских правительственных войск, сконцентрированных в регионе для проведения антитеррористической операции.

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