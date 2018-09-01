В Калифорнии беспилотный автомобиль Apple попал в аварию

СЕГОДНЯ 08:29 2018-09-01T08:30:15+03:00

О пострадавших в результате инцидента не сообщается

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В Калифорнии попал в аварию беспилотный автомобиль компании Apple. Об этом сообщило автотранспортное управление штата.

Дорожно-транспортное происшествие имел место 24 августа. Автомобиль марки Lexus, на котором Apple испытывала систему автоматического управления, получил удар сзади во время выезда на автостраду.

Отмечается, что беспилотник двигался в автономном режиме со скоростью 1,5 километров в час, ожидая возможности безопасно перестроиться. К это время сзади его настиг Nissan Leaf, ехавший со скоростью 25 километров в час.

«Обе машины были повреждены, о телесных повреждениях ни одна из сторон не сообщала», - говорится в сообщении автотранспортного управления.

По данным СМИ, Apple испытывает свою технологию автоматического управления автомобилем с 2017 года, для этих целей компания использует парк из 50 машин. Законы штата Калифорния разрешают тестировать беспилотники на дорогах общего пользования, однако за рулем в них все равно должен находиться опытный водитель на случай, если компьютер допустит ошибку.