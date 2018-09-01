Facebook возобновил работу после масштабного сбоя

СЕГОДНЯ 08:59 2018-09-01T09:01:02+03:00

Ранее пользователи соцсети со всего мира жаловались на проблемы с получением сообщений и доступом к своему аккаунту

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Социальная сеть Facebook возобновила работу после масштабного сбоя. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего доступность популярных интернет ресурсов.

Сбой начался примерно в 4:00 по московскому времени. В основном пользователи жаловались на проблемы с получением сообщений (42%), а также с подключением к мессенджеру (31%). Еще 25% не смогли войти в свои аккаунты.

Большая часть сообщений о проблемах в работе социальной сети поступила из Франции, Великобритании, Польши, Италии, Португалии, Ирландии, Сингапура и США. Также определенные трудности испытывали пользователи из Германии, Дании, Норвегии, Венгрии, Германии, Аргентины, Бразилии, Австралии и некоторых других стран. Для российской аудитории Facebook сбой прошел практически незамеченным.

В настоящее время социальная сеть функционирует в штатном режиме.