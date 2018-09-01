2018-09-01T10:54:59+03:00
В мире

В США арестовали группу людей, готовивших детей к вооруженным нападениям на школы

По данным телеканала Fox, задержанные придерживались радикальных исламистских взглядов
Денис СУХОВ
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В США арестовали группу людей, готовивших детей к вооруженным нападениям на школыВ США арестовали группу людей, готовивших детей к вооруженным нападениям на школыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Агенты ФБР повторно арестовали группу лиц, которых подозревают в подготовке детей к вооруженным нападениям, в том числе в школах.

Как сообщает телеканал Fox News, речь идет о нелегальной иммигрантке из Гаити Дженни Левейлл, ее муже Сирадже Ваххадже, двух его сестрах Худжрах и Сабханне, а также некоем Лукасе Мортене.

Задержанные проживали рядом с городом Таос на севере штата Нью-Мексико. Они попали в поле зрения правоохранителей после того, как на их участке земли обнаружили 11 истощенных и одетых в рубище несовершеннолетних — предположительно, детей подозреваемых.

Сначала задержанным предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми, однако в минувшую среду суд счел имеющиеся доказательства недостаточными. Уже в пятницу подозреваемые были арестованы повторно, на этот раз по обвинению в незаконном хранении оружия и сговоре с целью подготовки терактов.

Выяснилось, что Сирадж Ваххадж обучал детей обращению с оружием и основам тактики, готовя их к нападениям на школы и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, на принадлежащем подозреваемым участке нашли тело трехлетнего мальчика, предположительно сына Сираджа Ваххаджа. Ребенок скончался от недостатка необходимой медицинской помощи.

По данным телеканала, подозреваемые придерживались радикальных исламистских взглядов.

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